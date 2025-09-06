Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

4 Fakta Film The Conjuring: Last Rites, Wajib Tahu Sebelum Nonton!

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 06 September 2025 |11:03 WIB
4 Fakta Film The Conjuring: Last Rites, Wajib Tahu Sebelum Nonton!
Film The Conjuring terakhir (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Film horor The Conjuring: Last Rites resmi tayang di bioskop Indonesia pada 3 September 2025. Film ini begitu dinantikan banyak penikmat horor setelah dirilis sejumlah sekuel hingga spin-off dari kisah paranormal Ed dan Lorraine Warren ini.

The Conjuring: Last Rites juga menjadi akhir dari perjalanan supranatural Ed dan Lorraine dalam menangkal peristiwa teror gaib mengerikan. Sebelum menyaksikan filmnya, tak ada salanya mengetahui sederet fakta menarik dari The Conjuring: Last Rites.

Penasaran, apa saja fakta di balik The Conjuring: Last Rites yang wajib ditonton di bioskop? Berikut informasinya, dirangkum Okezone.

1. Jadi Film Terakhir

The Conjuring: Last Rites akan menjadi film penutup dari waralaba The Conjuring yang perdana tayang pada tahun 2013. The Conjuring: Last Rites merupakan film utama keempat dalam waralaba film Conjuring, sekaligus film kesepuluh dalam The Conjuring Universe.

Sebelumnya The Conjuring berhasil merilis sejumlah spin-off seperti The Nun hingga cerita boneka horor yang ikonik, Annabelle. Kisa tersebut tak luput dari peran paranormal Ed dan Lorraine Warren.

2. Berdasarkan Kisah Nyata Hantu Smurl

Halaman:
1 2
