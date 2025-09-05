Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

The Conjuring: Last Rites, Apa yang Membuat Film Ini Layak Ditunggu?

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 05 September 2025 |07:02 WIB
The Conjuring: Last Rites, Apa yang Membuat Film Ini Layak Ditunggu?
Conjuring
A
A
A

JAKARTA - Film horor terbaru The Conjuring: Last Rites resmi tayang di bioskop Indonesia pada 3 September 2025. Ini menjadi penutup untuk kisah paranormal pasangan suami istri, Ed dan Lorraine Warren yang meneror para penikmat film horor selama lebih dari 10 tahun terakhir.

The Conjuring: Last Rites merupakan film utama keempat dalam waralaba film Conjuring, sekaligus film kesepuluh dalam The Conjuring Universe. Sejak dunia sinematik ini dimulai pada tahun 2013, banyak hal terjadi pada keluarga Warren dan orang-orang yang menghuni dunia mereka.

Lantas, seperti apa kelanjutan kisah Ed dan Lorraine Warren di penutup The Conjuring: Last Rites ini?

Kisah The Conjuring: Last Rites akan mengikuti Ed dan Lorraine saat mereka mencoba mengusir setan dari rumah sebuah keluarga, dengan kasus yang disebut-sebut sebagai kasus terakhir keluarga Warren.

Sebelumnya, Ed dan Lorraine memutuskan pensiun dari dunia supranatural selama lima tahun. Mereka pun menjalani kehidupan yang tenang meski masih berkutat dengan masalah dunia gaib.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Film Film Hollywood Conjuring
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/206/3183993//boneka_labubu-OyLY_large.jpg
Labubu akan Dijadikan Film oleh Sony, Gebrakan Baru di Industri Hollywood
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/206/3183992//now_you_see_me-egCB_large.jpg
Sinopsis Now You See Me: Now You Don’t, The Horseman Kembali Beraksi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/598/3182704//big_movies_gtv-UYNV_large.JPG
GTV Hadirkan 3 Film Blockbuster Non-Stop Setiap Malam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/206/3182408//tak_kenal_maka_taaruf-X7aS_large.JPG
Terbiasa Extrovert, Fadi Alaydrus Mengaku Was-Was Jadi Sosok Kalem di Film Terbaru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/40/3180535//marcus_fernaldi_gideon-ngiB_large.jpg
Kisah Legenda Bulu Tangkis Indonesia Marcus Gideon, Kini Banting Setir Main Film
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/598/3179659//big_movies_gtv-2EOX_large.JPG
Penuh Aksi Setiap Hari, Deretan Film GTV Big Movies Pemacu Adrenalin!
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement