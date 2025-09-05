The Conjuring: Last Rites, Apa yang Membuat Film Ini Layak Ditunggu?

JAKARTA - Film horor terbaru The Conjuring: Last Rites resmi tayang di bioskop Indonesia pada 3 September 2025. Ini menjadi penutup untuk kisah paranormal pasangan suami istri, Ed dan Lorraine Warren yang meneror para penikmat film horor selama lebih dari 10 tahun terakhir.

The Conjuring: Last Rites merupakan film utama keempat dalam waralaba film Conjuring, sekaligus film kesepuluh dalam The Conjuring Universe. Sejak dunia sinematik ini dimulai pada tahun 2013, banyak hal terjadi pada keluarga Warren dan orang-orang yang menghuni dunia mereka.

Lantas, seperti apa kelanjutan kisah Ed dan Lorraine Warren di penutup The Conjuring: Last Rites ini?

Kisah The Conjuring: Last Rites akan mengikuti Ed dan Lorraine saat mereka mencoba mengusir setan dari rumah sebuah keluarga, dengan kasus yang disebut-sebut sebagai kasus terakhir keluarga Warren.

Sebelumnya, Ed dan Lorraine memutuskan pensiun dari dunia supranatural selama lima tahun. Mereka pun menjalani kehidupan yang tenang meski masih berkutat dengan masalah dunia gaib.