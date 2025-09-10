Film Sore: Istri dari Masa Depan Jadi Wakil Indonesia di Oscar 2026

Poster Sore Istri dari Masa Depan (Foto: Cerita Film)

JAKARTA - Kabar bahagia datang dari industri film Indonesia. Film Sore: Istri dari Masa Depan bakal menjadi perwakilan Indonesia di ajang penghargaan dunia, Oscar 2026.

Kabar tersebut dikonfirmasi pihak rumah produksi, Cerita Films. Dibenarkan bahwa film drama romansa yang dibintangi Dion Wiyoko dan Sheila Dara ini akan melaju ke ajang Oscar 2026.

“Film Sore: Istri dari Masa Depan terpilih menjadi perwakilan Film Indonesia untuk Best International Feature Film Oscar 2026,” tulis akun tersebut, dikutip Selasa (9/9/2025).

Sore: Istri dari Masa Depan masuk dalam kategori Best International Feature. Masuknya Sore: Istri dari Masa Depan ke ajang Oscar 2026 ini merupakan hasil dari pilihan Komite Seleksi Oscar Indonesia.

Ini menandakan film garapan sutradara Yandy Laurens itu menjadi wakil Indonesia di Academy Award.