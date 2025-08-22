Millie Bobby Brown Resmi Jadi Ibu di Usia 21 Tahun

Millie Bobby Brown Resmi Jadi Ibu di Usia 21 Tahun. (Foto: Instagram/@milliebobbybrown)

LOS ANGELES - Aktris Millie Bobby Brown membagikan kabar bahagia kepada 64 juta followernya di Instagram. Dia dan sang suami, Jake Bongiovi resmi menjadi orangtua setelah setahun menikah.

“Musim panas ini, kami memutuskan mengadopsi bayi perempuan yang manis. Kami sangat antusias memulai kehidupan baru sebagai orangtua,” ujar sang aktris dikutip dari akun Instagram @milliebobbybrown, Jumat (22/8/2025).

Dalam lanjutan keterangannya, Millie memastikan akan menjadi orangtua yang menjaga privasi putrinya. Alasan inilah yang tampaknya membuat sang aktris belum merilis informasi atau foto sang anak.

Namun tak lama setelah mengumumkan kabar bahagia tersebut, Millie Bobby Brown membagikan momen saat dia dan suami berjalan-jalan sambil mendorong stroller sang anak lewat Insta Story.

Unggahan dengan lebih dari 2,1 juta likes tersebut sempat menuai pro dan kontra di antara warganet. Banyak yang mempertanyakan alasan Millie dan Jake mengadopsi anak di usia yang masih sangat muda.

“Kenapa dia tidak melahirkan anak sendiri?” kata akun X @khun**. Akun @mind** menambahkan, “Kenapa perempuan 21 tahun lebih memilih adopsi daripada hamil dan melahirkan anak sendiri?”