LOS ANGELES - Millie Bobby Brown, baru saja membagikan fotonya di Instagram bersama sang kekasih, Jake Bongiovi. Spesialnya, foto itu diunggah bersamaan dengan pengumuman bahwa kedunya telah bertunangan.

Dalam foto, terlihat cincin yang tersemat di jari manis bintang Stranger Things ini. Millie juga menambahkan keterangan yang berbunyi โ€œI've loved you three summers now, honey, I want'em all,โ€ tulis Millie dalam unggahan di Instagram, Selasa (11/4/2023).

Pada keterangan foto itu, Brown menambahkan emoji hati berwarna putih di akhir. Bongiovi yang berumur setahun lebih tua dari Millie ini adalah aktor dan anak dari penyanyi legendaris Jon Bon Jovi.

Postingan yang diunggah oleh Millie ini seketika dibanjiri ucapan selamat dari para penggemar Brown maupun Bongiovi dan juga teman-teman mereka.

Tak hanya Millie, Bongiovi juga tampak membagikan foto manis dirinya bersama Millie di akun instagram pribadinya, dengan keterangan โ€œForeverโ€.

Dikutip dari BBC News, Selasa (11/4/2023) pengumuman tersebut menyusul spekulasi yang telah beredar di media sosial selama berminggu-minggu bahwa pasangan itu telah bertunangan.

Diketahui, Brown memperkenalkan Bongiovi kepada para pengikutnya Juni 2021 lalu dengan memposting foto Bongiovi ke Instagram. Pasangan itu kemudian mengkonfirmasi bahwa mereka berpacaran.

Dalam postingan lainnya di bulan Januari, Brown menyebut Bongiovi sebagai "pasangan seumur hidup" dan memposting serangkaian foto kebersamaan keduanya.*

