Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Asisten Nikita Mirzani Tak Tahu Percakapannya dengan Reza Gladys Direkam

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 22 Agustus 2025 |12:30 WIB
Asisten Nikita Mirzani Tak Tahu Percakapannya dengan Reza Gladys Direkam
Asisten Nikita Mirzani Tak Tahu Percakapannya dengan Reza Gladys Direkam. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ismail Marzuki alias Mail, asisten Nikita Mirzani mengaku, tak tahu percakapannya dengan Reza Gladys lewat telepon akan direkam.

Hal itu disampaikan Mail saat memberi kesaksian dalam sidang kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada Kamis (21/8/2025).

"Saudara tahu tidak kalau pembicaraan terkait uang dari Rp5 miliar menjadi Rp4 miliar itu direkam?" tanya tim kuasa hukum Nikita Mirzani di persidangan.

Mail mengatakan, dirinya baru mengetahui hal tersebut setelah masalah tersebut dilaporkan Reza Gladys ke Polda Metro Jaya. 

"Tidak tahu. Saya baru tahu setelah dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Itu juga tahunya dari teman saya," ujar Mail.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/33/3189389/nikita_mirzani-tDVe_large.jpg
Hukuman Nikita Mirzani Diperberat, Fitri Salhuteru: Saya Sedih dan Prihatin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/33/3188754/nikita_mirzani-DTxz_large.jpg
TPPU Terbukti, Hukuman Nikita Mirzani Diperberat Jadi 6 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/33/3183243/nikita_mirzani-RbqY_large.jpg
Nikita Mirzani Dituding Live Jualan dari Rutan, Denny Siregar: Enggak Sekalian Syuting?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/33/3182888/nikita_mirzani-6YW4_large.jpg
Nikita Mirzani Kembali Ubah Nominal Ganti Rugi ke Reza Gladys, Kini Jadi Rp200 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/33/3181431/nikita_mirzani-cT0e_large.jpg
Tak Puas, 6 JPU Resmi Ajukan Banding Atas Vonis Kasus Nikita Mirzani 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/33/3181269/nikita_mirzani-eDHI_large.jpg
Nikita Mirzani Ajukan Banding usai Divonis 4 Tahun Penjara Atas Kasus Pemerasan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement