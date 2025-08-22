Asisten Nikita Mirzani Tak Tahu Percakapannya dengan Reza Gladys Direkam

JAKARTA - Ismail Marzuki alias Mail, asisten Nikita Mirzani mengaku, tak tahu percakapannya dengan Reza Gladys lewat telepon akan direkam.

Hal itu disampaikan Mail saat memberi kesaksian dalam sidang kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada Kamis (21/8/2025).

"Saudara tahu tidak kalau pembicaraan terkait uang dari Rp5 miliar menjadi Rp4 miliar itu direkam?" tanya tim kuasa hukum Nikita Mirzani di persidangan. Baca Juga: Asisten Nikita Mirzani Sebut Reza Gladys sempat Hamburkan Uang Rp2 Miliar sebelum Diserahkan

Mail mengatakan, dirinya baru mengetahui hal tersebut setelah masalah tersebut dilaporkan Reza Gladys ke Polda Metro Jaya.

"Tidak tahu. Saya baru tahu setelah dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Itu juga tahunya dari teman saya," ujar Mail.