HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Series Vision+ Joe & Robot Kopi Episode 7, Hanya di RCTI

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 20 Agustus 2025 |11:30 WIB
Sinopsis Series Vision+ Joe & Robot Kopi Episode 7, Hanya di RCTI
Sinopsis Series Vision+ Joe & Robot Kopi Episode 7, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis series Vision+ Joe & Robot Kopi episode 7 bercerita tentang Rori si robot kopi yang kembali diculik oleh Pilus dan Jindul setelah keluar dari penjara.

Aksi tersebut dilakukan duo kriminal tersebut sebagai balas dendam kepada Joe, Clara, dan Rori. Kali ini, Pilus dan Jindul bergerak lebih terencana.

Selama berada di penjara, Pilus dan Jindul mempelajari dengan seksama tentang teknologi robot dan merancang apik aksi balas dendam mereka. 

Kali ini, mereka tidak lupa untuk mematikan fitur-fitur robotik Rori agar tidak mengulangi kesalahan yang sama untuk kedua kalinya.

Joe dan Clara kemudian mencari Rori semalaman. Dalam proses pencarian tersebut, Joe sempat putus asa karena tidak bisa menemukan Rori. Tetapi seperti biasa, Clara selalu memberikan ide cemerlang kepada Joe.

Halaman:
1 2 3
