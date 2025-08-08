Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Double Kejutannya, Double Berkahnya di Kilau Uang Kaget Lagi dan Bedah Rumah Lagi

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Sabtu, 09 Agustus 2025 |05:41 WIB
Double Kejutannya, Double Berkahnya di Kilau Uang Kaget Lagi dan Bedah Rumah Lagi
Bedah Rumah
A
A
A

MNCTV terus menyuguhkan program realitas yang tak hanya menghibur, tapi juga menyentuh hati pemirsa setia. 

Lewat tayangan andalannya, Kilau Uang Kaget Lagi dan Bedah Rumah Lagi, MNCTV menghadirkan kisah nyata penuh harapan, perjuangan, dan kebahagiaan yang hadir tanpa diduga. Program Kilau Uang Kaget dan Bedah Rumah setiap hari pukul 13.00 WIB.

Dengan format yang lebih segar dan emosional, Uang Kaget Lagi dan Bedah Rumah Lagi menghadirkan momen-momen haru yang menggugah, dibalut dalam aksi nyata para bintang, mulai dari Kimberly Ryder, Syamsir Alam, Anwar, dan bintang lainnya yang akan terjun langsung membantu target. 

Setiap episode menyajikan kisah unik penuh perjuangan, yang dikemas secara hangat dan penuh makna. Tahun ini, pemirsa juga dimanjakan dengan maraton nonton reality show nomer 1 deretan episode spesial yang tayang tanpa jeda, penuh kejutan, dan siap mengaduk emosi Anda dari awal hingga akhir.

Program ini tidak hanya sekadar hiburan, tapi juga menjadi bentuk kepedulian sosial yang nyata. Dari senyum pertama hingga air mata haru di akhir cerita, Uang Kaget Lagi dan Bedah Rumah Lagi menjadi ruang berbagi rezeki yang memberikan dampak langsung pada kehidupan masyarakat.

Ikuti kisah penuh inspiratif bersama para bintang, yang siap membawa perubahan lewat kejutan dan aksi nyata.
 

(kha)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
MNCTV Uang Kaget bedah rumah
