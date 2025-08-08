Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Serial IPA dan IPS Siap Bikin Kamu Baper Maksimal!

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Sabtu, 09 Agustus 2025 |04:35 WIB
Serial IPA dan IPS Siap Bikin Kamu Baper Maksimal!
IPA IPS
A
A
A

Kamu yang ikutin kisah bucinnya Rifki si botol kecap dan si kerupuk kulit Michelle di serial "IPA & IPS", ini kesempatan buat kamu ikut merasakan kisah seru, lucu, dan baper abis antara anak IPA dan IPS. Serial yang diangkat dari novel Wattpad fenomenal dengan 12 juta kali pembaca ini, siap tayang di GTV!

Kalau kamu ngefans sama chemistry-nya Arbani Yasiz, si bad boy IPS, dan Sitha Marino, si cerdas anak IPA, siap-siap deh ketagihan! Serial ini nggak cuma tentang percintaan, tapi juga persahabatan, rivalitas, dan konflik seru antara siswa jurusan IPA dan IPS. Ada yang inget adegan-adegan bikin gemes atau momen sedihnya? 

Kapan Tayangnya? Mulai 10 Agustus 2025, setiap hari pukul 18.30 WIB di GTV. Jangan sampe kelewatan, ya!

Ceritanya singkatnya, di sebuah sekolah, ada "perang" antara anak IPA dan IPS. Arbani, si jagoan IPS yang cool, harus berhadapan sama Sitha, si pintar dari IPA yang nggak mau kalah. Awalnya saling benci, lama-lama jadi baper. Tapi, hubungan mereka nggak semudah itu. Ada teman, musuh, dan rahasia yang bikin ceritanya makin seru!

Supaya nontonnya makin seru dan lancar, pastikan siaran digital GTV di rumah kamu jernih tanpa gangguan. Kalau masih ada kendala, tinggal scan ulang set top box kamu. Lagi di luar rumah? Tenang! Semua tayangan seru GTV juga bisa kamu nikmati kapan pun dan di mana pun lewat aplikasi RCTI+.
 

(kha)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Series Vision+ IPA IPS GTV
