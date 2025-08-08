Streaming Sumpah Terlarang Desa Balung: Drama Misteri Tentang Makhluk Raksasa!

JAKARTA - Sebuah kisah penuh ketegangan, misteri, dan mitos lokal hadir dalam microdrama Sumpah Terlarang Desa Balung. Mengangkat cerita berlatar desa terpencil yang menyimpan rahasia masa lalu, serial ini menyuguhkan atmosfer mencekam yang berpadu dengan intrik arkeologi, budaya, dan konflik batin manusia. Streaming dengan klik di sini.

Wira, seorang arkeolog muda yang penuh semangat, datang ke Desa Balung dengan dua tujuan: meneliti fosil misterius yang ditemukan di sana, dan mencari keberadaan ayahnya yang telah lama menghilang secara misterius. Namun, kehadirannya justru menjadi awal dari serangkaian

peristiwa ganjil.

Satu per satu warga desa mulai menghilang tanpa jejak. Desas-desus pun bermunculan: orang-orang itu dimakan oleh buto, makhluk raksasa dalam legenda yang dipercaya masih menghantui kawasan tersebut. Warga yang sudah lama hidup dalam ketakutan dan kepercayaan akan mitos lokal langsung menaruh curiga pada Wira.

Ketegangan semakin meningkat saat Wira berhadapan dengan Rajanti Jagad. Rajanti bukan hanya menolak kerja sama, tetapi secara aktif berusaha menghentikan penyelidikan yang dilakukan Wira.

Dengan segala cara, Rajanti mencoba menggagalkan misi sang arkeolog, seolah menyimpan sesuatu yang tidak boleh terungkap.