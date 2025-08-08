Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Cari Jajanan Viral di PRJ, Aletha & Abew Malah Dapet Kejutan Besar

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Jum'at, 08 Agustus 2025 |23:05 WIB
Cari Jajanan Viral di PRJ, Aletha & Abew Malah Dapet Kejutan Besar
Aletha Abew
A
A
A

Pekan Raya Jakarta (PRJ) kembali membuktikan diri sebagai destinasi wajib kunjung! Lebih dari sekadar pameran, PRJ adalah surga kuliner dan hiburan, seperti yang dieksplor langsung oleh Aletha dan Abew. Penasaran dengan keseruan mereka?

Dalam petualangan kali ini, Aletha dan Abew tidak hanya sekadar jalan-jalan. Misi utama mereka adalah memburu jajanan paling kekinian dan promo-promo yang sayang untuk dilewatkan! Bayangkan saja, setiap sudut area kuliner mereka sisir demi menemukan kudapan viral yang sedang hits. Bahkan, mereka menemukan jajanan unik berbentuk tas berisi penuh ciki-cikian – benar-benar tas ajaib yang bikin ngiler!

Tapi, keseruan di PRJ tak hanya memanjakan lidah. Sebagai pecinta musik, Aletha dan Abew juga menikmati suguhan konser dari musisi-musisi ternama. Siapa sangka, kejutan datang menghampiri saat Papoy yang berpura-pura sebagai vokalis dari band Orind yang turut memeriahkan panggung PRJ! Alunan lagu-lagu hits band Orind seperti Akulah Pemenang, Jerat, dan Kawan sukses membuat suasana semakin pecah dan menambah keseruan pengalaman Aletha dan Abew.

Ingin tahu lebih detail tentang jajanan apa saja yang berhasil mereka coba, promo apa saja yang mereka dapatkan dan bagaimana keseruan penampilan Orind di mata mereka? Jangan sampai ketinggalan vlog terbaru dari Aletha dan Abew di channel YouTube kesayangan Anda, @AlethaAbew! Bersiaplah untuk ikut merasakan keseruan dan kegembiraan mereka menjelajahi setiap sudut Pekan Raya Jakarta!

(kha)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
