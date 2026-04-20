Aletha Abew Masuk Rumah Hantu, Abew Sampai Nangis Ketakutan!

JAKARTA - Konten terbaru Aletha Abew kembali mencuri perhatian dengan pengalaman seru sekaligus menegangkan saat mencoba wahana horor di sebuah taman hiburan. Dalam video tersebut, Aletha, Abew, Papoy, dan Mamoymulai petualangan dengan masuk ke wahana bertema “Istana Penyihir”. Meski disebut sebagai wahana keluarga, suasana di dalamnya tetap terasa cukup menyeramkan, terutama bagi anak-anak.

Sejak awal masuk, nuansa gelap dan dekorasi bertema sihir langsung terasa. Terdapat berbagai elemen seperti penyihir yang tampak hidup, burung hantu di atas, hingga buku-buku yang seolah bisa bergerak sendiri. Bahkan, lukisan di dinding terlihat seperti berubah ekspresi, membuat suasana semakin merinding.

Abew yang awalnya diajak masuk ternyata tidak kuat menahan rasa takut. Abew mulai menangis dan akhirnya memutuskan untuk menunggu di luar. Papoy pun sempat membujuk, namun tetap mengutamakan kenyamanan Abew agar tidak semakin ketakutan.

Sementara itu, Aletha justru terlihat penasaran dan tetap melanjutkan eksplorasi bersama Papoy dan Mamoy. Mereka berjalan dari satu ruangan ke ruangan lain, menemukan berbagai efek kejutan yang membuat mereka beberapa kali kaget.

Meski suasana cukup menyeramkan, momen tersebut juga dipenuhi canda. Papoy dan Mamoy beberapa kali melontarkan komentar lucu yang membuat suasana tidak terlalu tegang.

Keseruan Aletha Abew menjadi menarik karena memperlihatkan reaksi beragam, mulai dari Abew yang takut, hingga Aletha yang justru menikmati tantangan.



