Abew Masuk Ruang Operasi, Aletha Sampai Minta Doa

JAKARTA - Konten terbaru dari channel Aletha Abew mendadak jadi sorotan karena menghadirkan momen yang berbeda dari biasanya. Kali ini bukan sekadar konten seru, tapi juga Abew harus mulai puasa sebelum operasi. Mamoy dan Papoy terus memberikan semangat agar Abew kuat.

Kondisi Abew sudah cukup mengkhawatirkan. Amandel Abew diketahui membesar dan mulai mengganggu pernapasannya, terutama saat malam hari. Bahkan, Abew sering terbangun, menangis, dan terlihat seperti kesulitan bernapas saat tidur.

Kondisi ini tentu membuat Papoy dan Mamoy khawatir. Setelah berkonsultasi dengan dokter, akhirnya diputuskan bahwa Abew perlu menjalani tindakan operasi agar kondisinya tidak semakin parah.

Sebelum operasi dilakukan, Abew harus melewati beberapa tahap pemeriksaan. Mulai dari pengambilan darah, rontgen, hingga pemasangan infus. Di beberapa momen, terlihat Abew menahan rasa sakit, namun tetap berusaha tenang dan berani.

Suasana semakin terasa menegangkan ketika Abew harus mulai puasa sebelum operasi. Mamoy dan Papoy terus memberikan semangat agar Abew tetap kuat dan tidak takut.