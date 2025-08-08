Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Main di Series soal Perselingkuhan, Riyuka Bunga Kebawa Emosi

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 08 Agustus 2025 |20:03 WIB
Main di Series soal Perselingkuhan, Riyuka Bunga <i>Kebawa</i> Emosi
Riyuka Bunga (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Riyuka Bunga terlibat dalam series Balas Dendam Istri yang Tak Dianggap. Namun rupanya, ia menyimpan kekesalan tersendiri dengan alur cerita yang disajikan lantaran mengingatkannya dengan masa lalu. 

Sambil bergurau, Riyuka mengaku mendukung sikap tegas para istri yang tersakiti karena kasus perselingkuhan suami. 

"Sekarang kan zamannya santet ya teman-teman, sekarang langsung aja ya teman-teman enggak usah balas dendam. Santet aja," ucap Riyuka Bunga di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan. 

Komika asal Depok itu pun mengakui kalau perannya dalam series tersebut cukup relevan dengan kehidupannya di dunia nyata. 

"Aku di sini kebetulan tidak menjadi istri yang dianiaya, tapi jadi personal asisten yang dianiaya. Di dunia nyata saya sengsara di series saya sengsara, benar," ujar dia. 

Riyuka kemudian memberikan pesan khusus kepada wanita yang tengah menjadi korban pengkhianatan dari pasangannya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
