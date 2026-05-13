Dewi Perssik Ogah Damai dengan Pemilik Akun Palsu yang Catut Namanya: Aku Udah Kesel!

JAKARTA - Penyanyi dangdut Dewi Perssik baru saja menjalani pemeriksaan (BAP) terkait kasus pencatutan identitas oleh sebuah akun palsu yang ia laporkan di Polda Metro Jaya pada Rabu (13/5/2026).

Didampingi kuasa hukumnya, Sandy Arifin, wanita yang akrab disapa Depe ini menegaskan telah menutup pintu damai dengan pelaku. Apalagi, kasus tersebut bukanlah hal baru yang dialami Depe.

Ia mengaku sudah kehilangan kesabaran lantaran berkali-kali menjadi korban hoaks dan penyalahgunaan nama besar di media sosial.

"Soalnya aku udah kesel. Enggak ada (damai), ini kata Bang Sandy. Karena udah bolak-balik udah, kita udah itikad baik, bicara baik-baik udah. Tapi kayaknya memang selalu memaafkan akhirnya dimanfaatkan," tegas Dewi Perssik usai menjalani pemeriksaan sebagai pelapor.

Dewi menjelaskan bahwa keputusannya menempuh jalur hukum bukan karena merasa tinggi hati, melainkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku yang sering bersembunyi di balik akun media sosial.