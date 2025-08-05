Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Episode 34A

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 05 Agustus 2025 |16:05 WIB
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Episode 34A
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Episode 34A. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Sinopsis sinetron Preman Pensiun X episode 34A bercerita tentang Bubun, Otang, dan Agus yang berkumpul di rumah Jack. Bubun meminta Jack istirahat setelah dikeroyok oleh debt collector.

Bubun meyakinkan Jack untuk tidak khawatir mengenai motor yang dirampas debt collector. Bubun kemudian mengajak Otang dan Agus menemui mantan komandannya demi bisa melacak keberadaan debt collector tersebut.

Cecep mengajak Ujang untuk makan siang dan setibanya di tempat makan, mereka heran karena di sana ada tukang parkir. Setelah selesai makan siang, Cecep dan Ujang dimintai uang parkir.

Namun Cecep menolak membayar parkir dengan alasan mereka bukan tukang parkir resmi. Tukang parkir tersebut menantang Cecep dan Ujang duel. 

Ujang yang terlihat emosi langsung menendang tukang parkir tersebut. Sementara Ujang dikeroyok oleh kawanan tukang parkir. 

Di lain pihak, Robot mengumpulkan Bima, Cano, Damon, dan Eeng di markas. Robot mengungkapkan alasan kenapa mereka harus mengembalikan termos dan keranjang kopi milik Agus. 

Apa yang akan dikatakan Bima, Cano, Damon dan Eeng? Saksikan sinetron Preman Pensiun X di RCTI, setiap hari pukul 17.00 WIB.**

(SIS)

