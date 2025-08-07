Berebut Masuk, Pengunjung Sidang Nikita Mirzani Jatuh Pingsan

JAKARTA - Sidang Nikita Mirzani sempat diskors karena sang aktris memprotes sikap jaksa yang kerap memotong kesaksian Dokter Detektif.

Akibatnya, Hakim Ketua memutuskan untuk menskors sidang. Setelah beberapa saat, pintu masuk ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pun dipadati pengunjung.

Pengunjung yang sebagian besar penggemar Nikita Mirzani itu pun berebut masuk ke ruang sidang. Banyak diantara mereka yang ternyata sudah paruh baya.

Saat masuk ruang sidang, seorang pengunjung pun jatuh pingsan karena terhimpit kerumunan. Polisi wanita pun langsung sigap membantu korban untuk berdiri.

Untungnya, pengunjung tersebut tidak mengalami cedera serius. Dia pun langsung diarahkan duduk ke bangku pengunjung agar aman dari kerumunan.

Berebut Masuk, Pengunjung Sidang Nikita Mirzani Jatuh Pingsan. (Foto: Instagram/@nikitamirzanimawardi_172)

Sidang kasus pengancaman dan pemerasan yang menjerat Nikita Mirzani digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada 7 Agustus 2025.

Agenda sidang masih seputar kesaksian dari JPU. Sejauh ini, Nikita masih mengajukan pemutaran bukti rekaman yang diduga berisi upaya pihak Reza Gladys menyuap hakim dan jaksa.*

(SIS)