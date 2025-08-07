Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Berebut Masuk, Pengunjung Sidang Nikita Mirzani Jatuh Pingsan

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |14:30 WIB
Berebut Masuk, Pengunjung Sidang Nikita Mirzani Jatuh Pingsan
Berebut Masuk, Pengunjung Sidang Nikita Mirzani Jatuh Pingsan. (Foto: Instagram/@nikitamirzanimawardi_172)
A
A
A

JAKARTA - Sidang Nikita Mirzani sempat diskors karena sang aktris memprotes sikap jaksa yang kerap memotong kesaksian Dokter Detektif.

Akibatnya, Hakim Ketua memutuskan untuk menskors sidang. Setelah beberapa saat, pintu masuk ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pun dipadati pengunjung.

Pengunjung yang sebagian besar penggemar Nikita Mirzani itu pun berebut masuk ke ruang sidang. Banyak diantara mereka yang ternyata sudah paruh baya.

Saat masuk ruang sidang, seorang pengunjung pun jatuh pingsan karena terhimpit kerumunan. Polisi wanita pun langsung sigap membantu korban untuk berdiri.

Untungnya, pengunjung tersebut tidak mengalami cedera serius. Dia pun langsung diarahkan duduk ke bangku pengunjung agar aman dari kerumunan. 

Nikita Mirzani
Berebut Masuk, Pengunjung Sidang Nikita Mirzani Jatuh Pingsan. (Foto: Instagram/@nikitamirzanimawardi_172)

Sidang kasus pengancaman dan pemerasan yang menjerat Nikita Mirzani digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada 7 Agustus 2025. 

Agenda sidang masih seputar kesaksian dari JPU. Sejauh ini, Nikita masih mengajukan pemutaran bukti rekaman yang diduga berisi upaya pihak Reza Gladys menyuap hakim dan jaksa.*

(SIS)

