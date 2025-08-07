Nikita Mirzani Geram, Hakim Kembali Tolak Permintaannya Putar Bukti Rekaman Suara

JAKARTA - Sidang kasus pemerasan Nikita Mirzani kembali berlangsung panas ketika sang aktris meminta bukti rekaman suara yang diduga pihak Reza Gladys diputar di persidangan.

Permintaan tersebut menjadi awal perdebatannya dengan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada Kamis (7/8/2025).

"Yang Mulia, izin sebelum saya duduk di sebelah kuasa hukum, izinkan saya memutar rekaman ini," kata Nikita Mirzani.

Hakim Ketua kemudian menolak permintaan ibu tiga anak tersebut dengan alasan hal itu di luar proses persidangan yang berlangsung.

"Seperti sudah disampaikan di awal persidangan, jika ada transaksional dalam perkara ini, baik itu melibatkan orang dalam maupun orang luar, silakan dilaporkan kepada pihak berwajib," ungkap hakim.

Menanggapi pernyataan sang hakim, Nikita menyebut, tak ada gunanya membuat laporan baru terkait bukti yang dimilikinya tersebut.

"Percuma lapor polisi, Yang Mulia. Pasti ditanganinnya lama, kecuali saya yang dilaporin baru…," tuturnya.

Dengan tegas, Hakim Ketua memotong pembicaraan Nikita Mirzani dan memintanya untuk bersikap kooperatif dalam menjalani sidang.

"Cukup, ya. Silakan duduk di samping penasihat hukum," ujar hakim.

Namun Nikita Mirzani kembali mengulangi permintaannya dengan mengatakan, "Beri saya waktu untuk memutar rekaman."