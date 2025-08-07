Terlibat Kasus Obat Keras, Jonathan Frizzy Tak Kunjung Dijenguk Pihak Keluarga

JAKARTA - Aktor Jonathan Frizzy alias Ijonk baru saja menjalani sidang perdana kasus obat keras dalam vape yang menjeratnya di Pengadilan Negeri Tangerang pada Rabu (6/8/2025).

Kuasa hukum Ijonk, Ida Bagus, menyebut pihak keluarga belum datang menjenguk selama sang aktor dipindah ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Pemuda Kelas IIA Tangerang menjelang sidang perdana hari ini.

"Keluarga selama di Lapas belum menjenguk," kata Ida Bagus di PN Tangerang.

Ida tak menjelaskan alasan keluarga Ijonk belum menemuinya di tahanan. Namun, ia memastikan pihak Lapas memberi hak kepada keluarga untuk menemui Ijonk selama menjalani masa tahanan.

"Namun diberikan kesempatan oleh Lapas maupun kejaksaan ataupun Pengadilan apabila keluarga ingin menjenguk diperkenankan," tegas Ida.

Ida menyebut selama proses sidang, Ijonk masih menahan sakit karena ambeien yang dideritanya.

"Namun pendarahan sudah tidak ada. Cuma namanya pascaoperasi perlu pemulihan dengan waktu yang cukup lama," lanjutnya.

Kondisi itu tak membuat Ijonk menerima perlakuan khusus. Akan tetapi, Ijonk bisa lebih leluasa menjalani pengobatan jika penyakitnya kambuh.

"Kalau penempatan di Lapas sendiri tidak dibedakan dengan para terdakwa lain. Namun memang lapas mempunyai fasilitas dokter yang mana apabila Ijonk ada keluhan baik dari pascaoperasi dari tim lapas akan memberikan penanganan ke Ijonk, tapi tempatnya sendiri tidak ada treatment khusus," tandasnya.