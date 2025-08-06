Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Didakwa Melanggar Undang-Undang Kesehatan, Jonathan Frizzy Terancam 12 Tahun Penjara

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 06 Agustus 2025 |16:49 WIB
Didakwa Melanggar Undang-Undang Kesehatan, Jonathan Frizzy Terancam 12 Tahun Penjara
Jonathan Frizzy (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Jonathan Frizzy alias Ijonk menjalani sidang perdana kasus dugaan obat keras dalam vape di Pengadilan Negeri Tangerang dengan agenda pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Rabu (6/8/2025).

Tak sendiri, Ijonk menjalani persidangan didampingi oleh tim kuasa hukumnya.

Pada sidang hari ini, sang aktor didakwa dengan pasal alternatif yakni Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023.

"Ancamannya 12 tahun penjara. Itu pasal alternatif, bisa denda, bisa pidana. Dakwaan itu berdasarkan 445 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023," kata Humas Pengadilan Negeri Tangerang, Fathul Mujib di kantornya, Rabu (6/8/2025).

Fathul Mujib kemudian menjelaskan kasus yang menjerat Ijonk bukan termasuk dalam dugaan penyalahgunaan narkoba. Hal ini dilihat dari uji laboratorium yang dilakukan tim penyidik sebelum perkara ini disidangkan.

"Dari hasil lab itu memang tidak termasuk narkotika dan psikotropika. Namun mengandung zat yang ada unsur anestesi, kalau enggak salah. Itu Dakwaannya melanggar Undang-Undang Kesehatan," tegasnya.

Terkait dakwaan itu, pihak Jonathan Frizzy juga dikatakan Fathul Mujib, tidak mengajukan keberatan. Karena itu, sang aktor dianggap telah menerima dan memahami isi dakwaan jaksa.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178673//direktur_tindak_pidana_narkoba_bareskrim_polri_brigjen_eko_hadi_santoso-8z7I_large.jpg
Polri Tegaskan Etomidate di Vape Bukan Narkoba, tapi Peredarannya Akan Ditindak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/33/3178668//jonathan_frizzy-tya7_large.jpg
Jonathan Frizzy Siap Nikahi Ririn Dwi Ariyanti setelah Bebas dari Penjara?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/33/3178644//raisa_dan_hamish_daud-qA8S_large.jpg
Hot Gossip: Raisa Diisukan Gugat Cerai, Hamish Daud Hapus Foto Anniversary
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/33/3178575//jonathan_frizzy-Nub7_large.JPG
Jonathan Frizzy Divonis 8 Bulan Penjara Atas Kasus Peredaran Vape Isi Obat Keras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/482/3176305//rokok-9UXZ_large.jpg
Gawat! 15 Juta Remaja Sudah Pakai Vape, Usianya13 Sampai 15 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/194/3175569//nikita-QwbY_large.jpg
Nikita Mirzani yang Selalu Fashionable di Persidangan, Kali Ini Style Black and White
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement