HOME CELEBRITY MUSIK

Park Bom Rehat dari 2NE1, Pastikan Absen dari Waterbomb Bali 2025

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |11:30 WIB
Park Bom Rehat dari 2NE1, Pastikan Absen dari Waterbomb Bali 2025
Park Bom Rehat dari 2NE1, Pastikan Absen dari Waterbomb Bali 2025. (Foto: Instagram/@chaelincl)
A
A
A

SEOUL - Park Bom memutuskan mundur dari semua kegiatannya bersama 2NE1. D-Nation selaku agensi yang menaungi sang idol membenarkan hal tersebut.

"Kami ingin mengumumkan bahwa Park Bom tidak bisa berpartisipasi dalam kegiatan 2NE1," kata agensi tersebut dalam keterangan resminya yang dirilis pada 6 Agustus 2025. 

Park Bom harus mundur dari kegiatan bersama 2NE1 karena kondisi kesehatannya menurun. Tim medis pun menyarankan agar idol 41 tahun tersebut untuk beristirahat.

2NE1 (IG)
Park Bom Rehat dari 2NE1, Pastikan Absen dari Waterbomb Bali 2025. (Foto: Instagram/@chaelincl)

"Setelah mempertimbangkan dengan hati-hati, kami memutuskan Park Bom beristirahat. Kami berharap, fans mendukung dan menguatkan Park Bom di masa pemulihannya," ujar agensi itu.

Dalam penutup unggahannya, D-Nation juga mengungkapkan rasa terima kasihnya atas dukungan CL, Sandara Park, dan Mizy atas keputusan Park Bom tersebut.

Setelah Park Bom memutuskan mundur, CL mengunggah foto 2NE1 saat tampil di ajang Coupang Play Series 2025 di Seoul World Stadium, pada 3 Agustus silam.

 

