Sintya Marisca Kangen Main FTV Usai Dengar Lagu Lyla, Comeback?

JAKARTA - Aktris Sintya Marisca lama tak terlihat di layar kaca. Pemeran Habibah di sinetron Amanah Wali ini belakangan sibuk menekuni hobi otomotif hingga touring ke berbagai kota.

Kekinian, Sintya mengaku kangen syuting FTV (Film Televisi) setelah beberapa tahun vakum.

Kerinduannya dipicu usai mendengar lagu band Lyla berjudul Lebih Dari Bintang yang kerap menjadi langganan soundtracknya. Hal ini diungkap Sintya melalui unggahan di Instagramnya, @sintyamarsica.

Dalam postingan itu, Sintya juga membagikan potret jadul ketika tengah menjalani syuting lengkap dengan iringan lagu dari Lyla.

"Gara-gara lagunya, jadi kangen FTV," tulis Sintya Marisca dikutip Selasa (5/8/2025).