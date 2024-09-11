Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Sintya Marisca Hadiri Konser Bruno Mars di JIS, Tampil dengan Outfit Santai

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |19:22 WIB
JAKARTA - Sintya Marisca turut hadir di konser Bruno Mars yang berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS) Jakarta Utara pada Rabu, 11 September 2024.

Berdasarkan pantauan, Sintya hadir bersama dua rekannya ke konser Bruno Mars malam ini. Dia terlihat santai dengan outfit jersey sepak bola.

"Persiapannya agak nyantai karena tiba-tiba udah hari H aja, outfitnya cuma dilihat ya cocok-cocok aja langsung gas. Tadi sempat ke belakang dulu karena rumah kan di belakang jadi deket banget cuma 5 menit, dan banyak yang bilang macet, alhamdulilah saya tidak (mengalami), udah ngecak jalan, naik motor," kata dia.

Sintya Marisca Hadiri Konser Bruno Mars di JIS, Tampil dengan Outfit Santai

"(Outfit-nya) Dadakan gue kayak main bola. (Tema) Ini main bola hahaha nih baju main bola, jerseynya," sambung Sintya Marisca.

Sejatinya, Sintya Marisca sudah lama mengidolakan penyanyi solo asal Amerika Serikat tersebut. Dia pun tak sabar menantikan performa terbaik Bruno Mars setelah konser terakhirnya pada 2014 lalu.

