HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Abidzar Al Ghifari Ngegas, Tolak Dijodohkan dengan Sintya Marisca

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 27 Desember 2024 |14:20 WIB
A
A
A

JAKARTA - Abidzar Al Ghifari menanggapi dengan tegas rumor soal kedekatannya dengan Sintya Marisca. Belakangan, nama mereka sering kali dijodoh-jodohkan oleh netizen. Bahkan, ibunda Abidzar, Umi Pipik, kerap menyebut Sintya sebagai "menantu."

Namun, Abidzar menunjukkan sikap ogah dan merasa terganggu dengan hal tersebut. Hal ini terlihat ketika seorang netizen bertanya tentang Sintya Marisca saat Abidzar sedang live di media sosial.

"Abi, Sintya mana?" tanya netizen.

"Pergi tanya sana sama orangnya," jawab Abidzar dalam video yang diunggah ulang oleh akun Instagram @lambegosiip, Jumat (27 Desember 2024).

Dengan nada bercanda menggunakan logat Medan, Abidzar mengungkapkan rasa herannya terhadap netizen yang terus mengaitkannya dengan Sintya.

"Ngapain kau tanya sama aku, apa hubungannya?" ujar Abidzar, terlihat mulai kesal.

Lebih lanjut, Abidzar juga menegaskan bahwa dirinya memang tidak merasa cocok dengan Sintya, menepis anggapan netizen.

"Memang gak cocok. Sejak kapan aku cocok sama dia? Kan kalian ini yang cocok-cocokin," kata putra kedua almarhum Ustaz Jefri Al Buchori itu.

Abidzar juga meluapkan kekesalannya terhadap netizen yang sering berekspektasi tinggi kepadanya. Menurutnya, jika kenyataan tidak sesuai dengan harapan mereka, ia yang justru menjadi sasaran hujatan.

"Netizen ini dasarnya banyak ekspektasi. Kalian yang bikin-bikin cerita, aku pula yang dihujat," ujar Abidzar dengan nada tegas.

 

