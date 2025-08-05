Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Erika Carlina Sudah Pulang ke Rumah Pasca-Melahirkan

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 05 Agustus 2025 |10:02 WIB
Erika Carlina Sudah Pulang ke Rumah Pasca-Melahirkan
Erika Carlina
A
A
A

JAKARTA - Erika Carlina akhirnya diperbolehkan pulang setelah menjalani operasi caesar di salah satu rumah sakit kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan padq 1 Agustus lalu. 

Kabar kepulangan Erika sendiri disampaikan oleh sang kekasih, DJ Bravy. Dia mengatakan kondisi Erika yang kian membaik membuat dokter mengizinkannya pulang. 

"Iya dia udah pulang dari rumah sakit (Senin, 4 Agustus 2025)," ucap DJ Bravy di Daan Mogot, Jakarta Barat. 

DJ Bravy pun mengaku senang karena dirinya sudah menanti kepulangan Erika. Dia berkomitmen untuk terus memberikan dukungan moral demi kebaikan ibu Erika dan bayinya. 

"Ya udah porsi semua pasangan untuk support pacarnya lah," beber DJ Bravy. 

