HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

DJ Bravy Ungkap Kondisi Erika Carlina Usai Melahirkan, Berharap Segera Pulang dari RS

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 04 Agustus 2025 |11:33 WIB
DJ Bravy Ungkap Kondisi Erika Carlina Usai Melahirkan, Berharap Segera Pulang dari RS
Erika Carlina dan DJ Bravy (Foto: @bravyson.vconk)
A
A
A

JAKARTA - Erika Carlina masih menjalani pemulihan di salah satu rumah sakit kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Namun, kondisinya diketahui terus membaik setelah melahirkan secara caesar pada 1 Agustus 2025.

Kondisi terkini Erika sendiri disampaikan oleh DJ Bravy. Dia bersyukur, sang kekasih dan bayinya dalam keadaan sehat.

"Puji Tuhan baik, bayinya juga baru selesai screening, sehat-sehat semuanya juga sudah dicek," kata DJ Bravy.

DJ Bravy mengaku belum mengetahui pasti jadwal kepulangan Erika Carlina. Hanya saja, ia berharap sang kekasih segera pulang ke rumah agar bisa merawat bayinya secara intens.

"Belum tahu sih, cuma kemungkinan besar besok malam pulang. Cuma tergantung discreening Erikanya sama bayinya. Sejauh ini masih baik-baik saja. Mudah-mudahan bisa cepat pulang dan juga kondisinya selalu baik," ucap sang musisi.

Halaman:
1 2
