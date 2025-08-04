ASI Lancar! Erika Carlina Bahagia Menyusui Baby Andrew

JAKARTA - DJ Bravy mengabarkan kondisi terkini Erika Carlina usai melahirkan bayi laki-laki pada 1 Agustus 2025. Saat ini, sang aktris tengah memulai masa menyusui untuk anaknya.

Bravy mengatakan kalau ASI Erika Carlina sebelumnya sempat sulit keluar. Hal ini terjadi selama dua hari setelah Erika melahirkan.

"Lancar. Sudah mulai keluar juga. Pasti sehari, dua hari susah keluar ya. Tapi sekarang sudah keluar, aman," ujar DJ Bravy di salah satu rumah sakit kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan.

"Sekarang Erika lagi recovery caesar itu," tambahnya.

DJ Bravy berharap Erika Carlina bisa segera pulang, mengingat kondisinya kian membaik selama masa pemulihan tersebut.