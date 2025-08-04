Mood Swing, Erika Carlina Ogah Ketemu Banyak Orang Usai Melahirkan

Erika Carlina mengalami mood swing setelah melahirkan pada 1 Agustus 2025. Hal tersebut bahkan membuat sang aktris enggan bertemu banyak orang.

Hal ini diungkap oleh kekasihnya, DJ Bravy. Dia mengatakan kalau beberapa teman dekat Erika baru saja datang menjenguk.

Namun, jumlah mereka tak banyak lantaran bintang film Pabrik Gula itu enggan bertemu orang banyak untuk sementara waktu.

"Ya itu bentuk support saja dari teman-teman yang datang. Cuma nggak banyak sih, soalnya Erika-nya juga nggak mau ketemu banyak orang. Lagi mood swing," ucap DJ Bravy di salah satu Rumah Sakit kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan.

Saat ini, DJ Bravy mengatakan bahwa Erika tengah menjalani proses screening dengan bayinya. Jika pemeriksaan tim dokter menunjukan hasil yang baik, Erika bisa langsung pulang ke rumah.

"Puji Tuhan dia baik, bayinya juga baru selesai screening, sehat-sehat semuanya juga sudah dicek. Mudah-mudahan bisa cepat pulang dan juga kondisinya selalu baik," ucap sang musisi.

"Kalau jadwal pulang belum tahu sih, cuma kemungkinan besar besok malam pulang. Cuma tergantung discreening Erikanya sama bayinya. Sejauh ini masih baik-baik saja," sambungnya.

(kha)