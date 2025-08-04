Alasan Erika Carlina Tak Izinkan DJ Panda Jenguk Baby Andrew

JAKARTA - Bravyson Vconk akhirnya buka suara terkait alasan Erika Carlina menolak DJ Panda menjenguk bayinya di rumah sakit. Erika, menurutnya, memang tidak menerima banyak orang untuk menjenguk.

“Erika masih mood swing banget. Makanya yang datang menjenguk memang orang-orang yang dekat banget. Itu pun harus seizin dia dan keluarga dulu,” ungkapnya saat ditemui di RS Pondok Indah, Jakarta Selatan, pada Minggu (3/8/2025).

DJ Panda diketahui datang menjenguk Erika Carlina dan Baby Andrew di rumah sakit, pada 2 Agustus 2025. Bersama sang ayah, pria bernama asli Giovanni Surya Saputra membawa kado untuk sang bayi.

Namun sayangnya, Erika menolak kunjungan disk jockey asal Kendari tersebut. Namun DJ Panda cukup berbesar hati menerima penolakan itu dan berharap suatu hari nanti sang aktris bisa membuka hati untuknya.

“Resepsionis bilang enggak boleh dijenguk. Ya enggak apa-apa (ditolak). Aku akan coba terus sampai bisa ketemu sama Erika dan Baby Andrew,” katanya dikutip dari Starpro Indonesia, pada 2 Agustus 2025.