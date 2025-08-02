Awal Mula Inara Rusli Jadi Brand Ambassador Rumah Sakit Ibu dan Anak di Gaza

JAKARTA - Selebgram Inara Rusli membagikan pengalamannya menjadi Brand Ambassador (BA) Rumah Sakit Ibu dan Anak di Gaza, Palestina. Inara juga merasa kegiatan itu ajang mewujudkan misi kemanusiaan di tengah gempuran tentara Israel.

Ibu tiga anak itu menjelaskan awal mula dirinya ditawari menjadi BA rumah sakit tersebut. Dia mengaku diajak oleh Ketua Maemunah Center, Onny Firyanti Hamidi, karena dinilai memiliki visi dan misi yang sama dalam membela perempuan dan anak Palestina.

Terlebih, Inara juga memiliki bisnis di mana seluruh penghasilannya disumbangkan untuk masyarakat Gaza.

"Beliau tuh *appreciate* banget karena aku punya produk khusus desain untuk Palestine dan penjualannya ini memang aku benar-benar 100% keuntungan untuk saudara-saudara di Palestina," kata Inara Rusli di Tendean, Jakarta Selatan.

"Masyaallah, aku diajak untuk bisa berkolaborasi, *men-support* salah satu *campaign*-nya dari Maemunah Center, yaitu pembangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Indonesia," tambahnya.

Adapun alasan Inara mau menerima tawaran itu lantaran dirinya merasa miris melihat korban kekejaman Israel, utamanya kepada perempuan dan anak.