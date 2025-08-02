Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Farel Prayoga Tak Tinggal Bareng Ibu Kandung di Jakarta Setelah 14 Tahun Berpisah, Ini Alasannya

Ravie Wardani , Jurnalis-Minggu, 03 Agustus 2025 |19:08 WIB
Farel Prayoga Tak Tinggal Bareng Ibu Kandung di Jakarta Setelah 14 Tahun Berpisah, Ini Alasannya
Farel Prayoga
A
A
A

JAKARTA - Manajer Farel Prayoga, Muhammad Rais, menjelaskan jika sang penyanyi sangat bahagia bisa kembali bertemu ibu kandungnya setelah 14 tahun berpisah. Momen itu bahkan sangat mengharukan bagi dirinya sendiri.

Rais menjelaskan ia sengaja merencanakan pertemuan itu sebagai kado di hari ulang tahun Farel yang ke-15. 

"Saya yang pertemukan. Saya, Farel pada saat ibunya datang tuh dia nggak tahu apa-apa. Dia pulang sekolah tiba-tiba saya datangkan ibunya sebagai surprise buat dia ya," kata Rais di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Sabtu (2/8/2025).

"Karena dia mau ulang tahun yang ke-15 nih. Itu kado dari saya untuk Farel gitu. Walaupun ada pihak yang nggak senang" tambahnya.

Begitu melihat ibu kandungnya, Farel diketahui sempat mengalami syok. Perasaannya campur aduk, antara sedih, senang, hingga tak menyangka bisa kembali melihat sosok ibunya lagi. 

"Dia bahagia gitu. Nggak tahu dia harus mengutarakan seperti apa. Sedih, bahagia, bercampur lah gitu. Karena 14 tahun itu kan waktu yang cukup lama ya," beber Rais.

"Masih merasa asing juga iya, tapi pada kenyataan itu tetaplah ibu kandungnya dia gitu," lanjutnya.

 

