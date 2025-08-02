Farel Prayoga sempat Berniat Akhiri Hidup karena Masalah Keluarga

Farel Prayoga sempat Berniat Akhiri Hidup karena Masalah Keluarga. (Foto: Instagram/@farelprayoga.real)

JAKARTA - Farel Prayoga ternyata sempat merasakan putus asa hingga nyaris mengakhiri hidup imbas masalah keluarga yang begitu pelik sejak kecil.

Hal itu diungkapkan oleh manajer sang penyanyi, Muhammad Rais. Saat itu, Farel berada di titik terendah hidupnya hingga sering curhat soal masalah keluarga padanya.

"Farel sampai bilang, 'Om, seandainya bunuh diri itu enggak dosa, aku sudah melakukannya'," kata sang manajer di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, pada Sabtu (2/8/2025).

Muhammad Rais menilai, semua permasalahan hidup yang dialami Farel Prayoga sejak kecil membuatnya lebih dewasa karena keadaan.

"Bayangkan dia umur 8 tahun sudah berada di pasar pukul 02.00 WIB dini hari. Saya yang orang dewasa saja mungkin tidak sanggup menjalaninya," imbuhnya.

Rais mengungkapkan, Farel Prayoga mengalami banyak perubahan setelah pindah ke Jakarta. Kini, dia hanya ingin fokus pada pendidikan dan karier bermusiknya.

"Sekarang, dia semakin punya prinsip dan semakin dewasa. Dia sudah bisa mengatakan bahwa tak bisa terus-terusan menjadi tulang punggung keluarga," tuturnya.*

(SIS)