Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Farel Prayoga sempat Berniat Akhiri Hidup karena Masalah Keluarga

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 02 Agustus 2025 |19:30 WIB
Farel Prayoga sempat Berniat Akhiri Hidup karena Masalah Keluarga
Farel Prayoga sempat Berniat Akhiri Hidup karena Masalah Keluarga. (Foto: Instagram/@farelprayoga.real)
A
A
A

JAKARTA - Farel Prayoga ternyata sempat merasakan putus asa hingga nyaris mengakhiri hidup imbas masalah keluarga yang begitu pelik sejak kecil.

Hal itu diungkapkan oleh manajer sang penyanyi, Muhammad Rais. Saat itu, Farel berada di titik terendah hidupnya hingga sering curhat soal masalah keluarga padanya.

"Farel sampai bilang, 'Om, seandainya bunuh diri itu enggak dosa, aku sudah melakukannya'," kata sang manajer di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, pada Sabtu (2/8/2025). 

Muhammad Rais menilai, semua permasalahan hidup yang dialami Farel Prayoga sejak kecil membuatnya lebih dewasa karena keadaan.

"Bayangkan dia umur 8 tahun sudah berada di pasar pukul 02.00 WIB dini hari. Saya yang orang dewasa saja mungkin tidak sanggup menjalaninya," imbuhnya.

Rais mengungkapkan, Farel Prayoga mengalami banyak perubahan setelah pindah ke Jakarta. Kini, dia hanya ingin fokus pada pendidikan dan karier bermusiknya.

"Sekarang, dia semakin punya prinsip dan semakin dewasa. Dia sudah bisa mengatakan bahwa tak bisa terus-terusan menjadi tulang punggung keluarga," tuturnya.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/33/3178480/farel_prayoga-1tEY_large.jpg
Kurang Yakin, Farel Prayoga Pilih Syahadat Ulang di Masjid Baiturrahman Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/33/3178438/farel_prayoga-JVc6_large.jpg
Ayah Bebas dari Penjara, Farel Prayoga: Bapak Berubah Lebih Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/33/3159298/farel_prayoga-hDZg_large.jpg
Ibu Sambung Sebut Farel Prayoga Anak Hasil Perselingkuhan sang Suami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/33/3159128/farel_prayoga-BZh6_large.jpg
Hari Pertama Sekolah di Jakarta, Farel Prayoga Senang Dapat Teman Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/33/3156151/farel_prayoga-GYKR_large.jpg
Cerita Sedih Farel Prayoga Kerap Disiksa dan Diusir Ibu Sambung saat Masih Usia 8 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/33/3156125/farel_prayoga-Mfsv_large.jpg
Farel Prayoga Klaim Tabungan Ratusan Juta Miliknya Dikuras Keluarga: ATM Sisa Rp56.000
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement