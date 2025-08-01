Denny Sumargo Senang Farel Prayoga Ketemu Ibu Kandung: Hidupnya Gak Jauh Beda sama Gue

JAKARTA - Presenter Denny Sumargo turut berbahagia mendengar kabar penyanyi cilik, Farel Prayoga, yang berhasil bertemu ibu kandungnya. Apalagi, pertemuan itu salah satunya dipicu usai Farel menjadi bintang tamu di YouTube CURHAT BANG miliknya.

"Oh iya, baru kemarin dikabarin. Katanya Farel makasih banget berkat podcast sama saya, dia ketemu ibu kandungnya. Saya juga turut senang lah. Itu momen mengharukan dan dia mengirimkan videonya juga," kata Denny Sumargo di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan.

Suami Olivia Allan itu mengungkapkan rasa senang tersebut tak lepas dari kontribusinya membantu Farel bertemu sang bunda. Pria yang akrab disapa Densu itu mengaku sangat memahami kerinduan Farel kepada ibu kandungnya sendiri.

"Paling tidak gue bisa membuat orang menemukan orang yang selama ini dia rindukan. Dia bisa banyak cerita juga sama ibu kandungnya," tutur Densu.

"Gue berharap apa yang dirasakan Farel tidak terjadi ke orang lain, dan Farel bisa utuh jadi sebuah keluarga," tambahnya.