Seru-seruan Bareng Gilang Dirga dan Haruka di Game Zone Indonesia GTV

Game Zone Indonesia, game show yang seru abis, hadiahnya fantastis, siap menemani sore harimu, mulai 4 Agustus setiap Senin sampai Jumat pukul 14.30 WIB di GTV. Dipandu duo host yang kocak dan enerjik, Gilang Dirga dan Haruka, yang pastinya chemistry-nya gak usah diragukan lagi.

Game show ini bisa membuat waktu sore kamu dan keluarga lebih seru, menonton kocaknya bestie-bestie bermain tebak-tebakan. Adu strategi dan ketangkasan dalam games yang dijamin bikin geleng-geleng.

Makin Nyambung, Makin Untung! Kerja sama dan kekompakan tim adalah kunci, karena hanya tim paling solid yang bisa membawa pulang hadiah jutaan rupiah!

Jadi, buat kamu yang butuh suntikan semangat dan hiburan setelah beraktivitas seharian, Game Zone Indonesia adalah pilihan yang tepat. Saksikan bagaimana para kontestan bareng kapten tim selebriti terkocak seperti Daus Separo, mang Saswi, Yadi Sembako, Jarwo kwat, dan Bedu, berjuang demi menyelesaikan setiap tantangan.

Jangan sampai kelewatan! Catat tanggalnya, mulai 4 Agustus, setiap Senin sampai Jumat, pukul 14.30 WIB di GTV!

Supaya menontonnya makin seru tanpa gangguan, pastikan siaran digital GTV di rumahmu sudah jernih. Jika mengalami masalah teknis, cukup lakukan pemindaian ulang pada set top box. Dan kalau kamu lagi di luar rumah, Game Zone Indonesia juga bisa kamu saksikan kapan pun dan di mana pun lewat aplikasi RCTI+.



