Betrand Peto Geram Adik Difitnah, Dukung Ruben Onsu Lapor Polisi

JAKARTA - Ruben Onsu mengungkapkan reaksi putranya, Betrand Peto, saat tahu adik perempuannya difitnah dan dibully oleh orang dewasa lewat media sosial.

Ruben tak menampik, Betrand tampak begitu emosional. Hal itu terlihat dari percakapan mereka lewat WhatsApp yang diunggah sang presenter ke Insta Story, pada 1 Agustus 2025.

Dalam percakapan itu, pelantun Bila Memang Kamu tersebut meminta Ruben untuk melaporkan akun TikTok @vina.run ke polisi setelah menebar fitnah tentang adiknya.

“Orang ini masukkan ke penjara. Jangan diampuni ya. Jangan lama-lama. Masukkan saja ke penjara sudah,” tulis Betrand kepada ayahnya.

Ruben memastikan, akan melaporkan permasalahan itu ke polisi karena kesabarannya pun sudah habis. Betrand terlihat syok saat mengetahui, pemfitnah adiknya adalah seorang perempuan.

Betrand Peto Geram Sang Adik Difitnah, Dukung Ruben Onsu Ambil Jalur Hukum. (Foto: Instagram/@ruben_onsu)

Kepada awak media, mantan suami Sarwendah itu bersyukur karena putra sulungnya tersebut sangat perhatian dan peduli pada adik-adiknya.

“Sebenarnya, kalau enggak manggung, Onyo mau ikut temani saya buat laporan polisi. Tapi saya minta untuk dia fokus sama kerjaannya saja,” kata Ruben menambahkan.