Kenangan, Duka, dan Keajaiban: Perjalanan Hidup Betrand Onsu

JAKARTA - Betrand Peto menyimpan berbagai kenangan dan cerita penuh misteri dalam hidupnya. Kisah yang tak hanya merekam perjalanan emosional, namun juga pengalaman spiritualnya.

Betrand mengenang masa kecilnya sebagai momen penuh suka dan duka. Salah satu cerita yang membekas adalah tentang ‘mobil merah’, kendaraan yang menjadi tempat pelariannya saat merasa tidak nyaman di rumah.

Mobil itu menyimpan kisah misterius ketika Onyo mendapati ada darah di tubuhnya. “Saya tidur di mobil itu, tiba-tiba mimpi buruk. Pas bangun, ada darah di paha," ungkapnya.

Selain itu, Onyo berbagi tentang kedekatannya dengan sang Oma yang kini telah tiada. Dia mengaku, sering membuat kue berbentuk angka delapan bersama sang Oma.

“Setelah kepergian Oma, saya menemukan rambut dan tanah dibungkus kain putih di dapur,” katanya. Temuan ini menjadi alasan mengapa Betrand merasa enggan berada di dapur hingga kini.

Salah satu pengalaman paling misterius terjadi ketika seseorang memberinya gelang hitam dengan tulisan Arab setelah Betrand Peto berdoa di makam sang kakek.

“Orang yang ngasih gelang itu memakai baju serba hitam dan muncul begitu saja di depan rumah,” tuturnya mengenang.