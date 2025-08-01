Ruben Onsu Tutup Pintu Maaf untuk Pem-bully Anaknya!

JAKARTA - Presenter Ruben Onsu menegaskan bahwa dirinya tak akan memaafkan pemilik akun TikTok bernama @VINA.RUN setelah diduga melakukan pembullyan kepada anaknya melalui sebuah unggahan.

Ruben mengatakan hal ini setelah membuat laporan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya pada Kamis (31/07/2025) lalu.

"Nggak ada (kata maaf). Proses hukum lanjut. Ya kalau maaf-maafan nanti nggak ada rasa kapok," kata Ruben Onsu.

Lebih lanjut, mantan suami Sarwendah Tan itu juga mengaku sangat kecewa dengan perbuatan pelaku. Sebab, menurutnya perundungan itu telah meninggalkan jejak digital yang bisa diakses seumur hidup.

"Kalau kita sudah jadi orang tua tau rasanya ketika anak lo harus dipermalukan di sosial media, ini jejak digital seumur hidup dilihat. Tapi minimal yang dilakukan sama orang tuanya, ya dia akan melihat ketika dia lagi dihujat, dipermalukan ada orang tua yang membelanya," tegas Ruben Onsu.

Minola Sebayang selaku kuasa hukum Ruben Onsu menjelaskan laporan kliennya kini ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Siber (Ditsiber) Polda Metro Jaya.

Minola memasukan pasal berlapis untuk memberikan efek jera kepada pelaku dengan ancaman paling lama delapan tahun penjara.