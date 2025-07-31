Sidang Vadel Badjideh, Keluarga Siap Jadi Saksi Meringankan

JAKARTA – Sidang kasus dugaan asusila terhadap anak di bawah umur yang menjerat Vadel Badjideh masih terus bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada agenda sidang terbaru, Jaksa Penuntut Umum (JPU) batal menghadirkan ahli pidana sebagai saksi.

Kuasa hukum Vadel, Oya Abdul Malik, menyampaikan sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari pihak terdakwa. Rencananya, pihaknya akan menghadirkan saksi fakta hingga anggota keluarga untuk memberikan keterangan yang meringankan.

“Saksi dari kami, ya. Akan ada saksi fakta yang dihadirkan. Mungkin ada juga dari keluarga. Nanti kita lihat ya. Beberapa saksi fakta akan kami hadirkan,” ujar Oya Abdul Malik.

Sementara itu, Bintang Badjideh, kakak Vadel, menyatakan siap hadir sebagai saksi di persidangan jika memang keterangannya dibutuhkan. Meski begitu, ia belum bisa memastikan kehadirannya karena identitas para saksi masih dirahasiakan oleh kuasa hukum demi kepentingan proses hukum.

“Kesiapan keluarga, bismillah, kami siap terus untuk jadi saksi nanti. Kalau memang dibutuhkan, ya kami siap. Katanya sih tunangan saya juga akan jadi saksi, tapi kita tunggu update dari Koh Oya,” kata Bintang.