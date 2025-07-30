Kuasa Hukum Vadel Badjideh Bakal Hadirkan Saksi Misterius, Siapa Dia?

JAKARTA - Kuasa Hukum Vadel Badjideh, Oya Abdul Malik menyampaikan bahwa pihaknya akan menghadirkan saksi fakta dalam sidang lanjutan kasus asusila di bawah umur yang menyeret kliennya tersebut.

Sidang lanjutan dengan agenda menghadirkan saksi fakta akan digelar pekan depan. Hal ini disampaikan Oya setelah menghadiri sidang lanjutan yang digelar Rabu (30/7/2025) sore tadi. Dimana, sidang tersebut berjalan lancar dan sangat cepat lantaran Jaksa Penuntut Umum (JPU) batal menghadirkan saksi ahli pidana karena sudah merasa cukup.

"Lanjut ke minggu depan, saksi dari pihak kami, saksi fakta," kata Oya di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Bicara soal saksi fakta yang akan dihadirkan pekan depan, dia memastikan tim kuasa hukum sudah mempersiapkannya. Total, ada sekitar 3 saksi fakta yang bakal dihadirkan. "Saksi fakta mungkin ada dari keluarga, tapi ada juga yang bukan dari keluarga. (Tapi) belum bisa saya sampaikan. Jadi boleh ditunggu, saksinya ini kalau hadir, kalau berkenan hadir, seru banget," ujarnya.

Sayangnya, Oya tak menjelaskan lebih jauh ihwal identitas saksi fakta yang disebut akan membuat sidang kasus ini akan berjalan semakin seru. Hanya saja, dia hanya memberikan bocoran sedikit tentang sosoknya.

"Kisi-kisinya. Eh, kalau kalau berkenan beliau hadir, kisi-kisinya semua orang mengenalnya dan yang pasti dia tahu akan perkara," pungkasnya.

(kha)