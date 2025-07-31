Jang Nara Jadi Member Perempuan Pertama Variety Show House on Wheels

Jang Nara Jadi Member Perempuan Pertama di Variety Show House on Wheels. (Foto: Instagram/@nara0318)

SEOUL - Aktris Jang Na Ra dipastikan comeback ke layar kaca. Namun kali ini, dia bukan comeback dengan proyek akting, melainkan variety show.

Star News memastikan, bintang drama Fated to Love You itu akan membintangi House on Wheels 5 bersama dua member tetapnya, Sung Dong Il dan Kim Hee Won.

Variety show House on Wheels merupakan program healing di mana para cast-nya traveling ke lokasi-lokasi remote menggunakan rumah mobil.

Jang Nara Jadi Member Perempuan Pertama di Variety Show House on Wheels. (Foto: tvN)

Dalam perjalanan itu, mereka akan mengundang bintang tamu dan menghabiskan waktu bersama dengan tenang. Ketika menemukan masalah, mereka akan mencari solusi bersama-sama.

Dengan bergabungnya Jang Nara, maka dia menjadi member perempuan pertama House on Wheels selama 5 tahun terakhir. Musim pertama, ada Yeo Jin Goo, kemudian Im Siwan, Gong Myung, dan Rowoon.

Mengutip Allkpop, Jang Nara, Sung Dong Il, dan Kim Hee Won dijadwalkan terbang ke Jepang untuk syuting House on Wheels, pada Agustus mendatang.

Sementara itu, variety show populer tvN ini akan tayang pada semester II-2025.*

(SIS)