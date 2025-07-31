Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jang Nara Jadi Member Perempuan Pertama Variety Show House on Wheels

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 31 Juli 2025 |06:30 WIB
Jang Nara Jadi Member Perempuan Pertama Variety Show <i>House on Wheels</i>
Jang Nara Jadi Member Perempuan Pertama di Variety Show House on Wheels. (Foto: Instagram/@nara0318)
A
A
A

SEOUL - Aktris Jang Na Ra dipastikan comeback ke layar kaca. Namun kali ini, dia bukan comeback dengan proyek akting, melainkan variety show

Star News memastikan, bintang drama Fated to Love You itu akan membintangi House on Wheels 5 bersama dua member tetapnya, Sung Dong Il dan Kim Hee Won.

Variety show House on Wheels merupakan program healing di mana para cast-nya traveling ke lokasi-lokasi remote menggunakan rumah mobil. 

House on Wheels
Jang Nara Jadi Member Perempuan Pertama di Variety Show House on Wheels. (Foto: tvN)

Dalam perjalanan itu, mereka akan mengundang bintang tamu dan menghabiskan waktu bersama dengan tenang. Ketika menemukan masalah, mereka akan mencari solusi bersama-sama.

Dengan bergabungnya Jang Nara, maka dia menjadi member perempuan pertama House on Wheels selama 5 tahun terakhir. Musim pertama, ada Yeo Jin Goo, kemudian Im Siwan, Gong Myung, dan Rowoon.

Mengutip Allkpop, Jang Nara, Sung Dong Il, dan Kim Hee Won dijadwalkan terbang ke Jepang untuk syuting House on Wheels, pada Agustus mendatang. 

Sementara itu, variety show populer tvN ini akan tayang pada semester II-2025.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/08/206/2795157/go-back-couple-jang-nara-dan-son-ho-jun-reuni-dalam-happy-end-tsQhgLyeES.jpg
Go Back Couple Jang Nara dan Son Ho Jun Reuni dalam Happy End
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/18/206/2748726/jang-nara-digaet-bintangi-drama-baru-sutradara-today-s-webtoon-305A1ywLyU.jpg
Jang Nara Digaet Bintangi Drama Baru Sutradara Today's Webtoon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/06/27/33/2619225/resmi-jadi-istri-agensi-rilis-foto-pernikahan-jang-nara-rtVSIxYi8p.jpeg
Resmi Jadi Istri, Agensi Rilis Foto Pernikahan Jang Nara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/06/26/33/2618587/jang-nara-resmi-menikah-gelar-pesta-tertutup-berkonsep-outdoor-Ce1BOEyb64.jpg
Jang Nara Resmi Menikah, Gelar Pesta Tertutup Berkonsep Outdoor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/06/03/33/2604808/jang-nara-segera-menikah-calon-suami-lebih-muda-6-tahun-SnZETVuL3M.jpg
Jang Nara Segera Menikah, Calon Suami Lebih Muda 6 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/01/12/206/2342970/jang-nara-dan-jung-yong-hwa-dikonfirmasi-bintangi-daebak-real-estate-TNOR0iLFDs.jpeg
Jang Nara dan Jung Yong Hwa Dikonfirmasi Bintangi Daebak Real Estate
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement