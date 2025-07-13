Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Gara-Gara Outfit Ini, Alyssa Daguise Dikira Tidak Pakai Celana 

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 13 Juli 2025 |19:02 WIB
Gara-Gara Outfit Ini, Alyssa Daguise Dikira Tidak Pakai Celana 
Gara-Gara Outfit Ini, Alyssa Daguise Dikira Tidak Pakai Celana (Foto: IG Alyssa)
A
A
A

JAKARTA - Alyssa Daguise kembali jadi sorotan publik karena unggahan terbarunya di Instagram yang sukses bikin netizen salah fokus. Lewat deretan foto yang dibagikan, Alyssa tampil menawan dalam outfit sporty bernuansa nude.

Ia memadukan bra top dan legging ketat serba senada, ditambah sentuhan tropikal lewat kacamata hitam dan bunga kamboja yang diselipkan di telinga. Foto-fotonya diambil di halaman sebuah vila mewah dengan latar belakang kolam renang dan bangunan putih minimalis, menambah nuansa santai dan estetik.

Namun bukan hanya gaya modisnya yang mencuri perhatian. Warna outfit yang sangat mendekati warna kulit membuat banyak warganet sempat mengira Alyssa tidak mengenakan celana. 

Alyssa Daguise
Alyssa Daguise

Salah satu komentar yang cukup ramai datang dari akun @shi*** yang menulis, “maaf banget tadi kirain tidak pake celana”. Tak disangka, Alyssa langsung menanggapi komentar itu dengan santai, “yakali mbak ga pake celana”.

Respons jenaka Alyssa ini justru mengundang banyak reaksi positif. Banyak netizen memuji sikap santainya dalam menanggapi komentar yang bisa saja membuat selebriti lain tersinggung. 

Komentar serupa juga datang dari akun lain seperti @lai*** yang menulis dengan huruf kapital, “Maaf yA, kirain gak pakai celana”, yang juga disambut dengan tawa pengguna lain.

Di sisi lain, tidak sedikit pula netizen yang memuji kecantikan dan aura Alyssa dalam unggahan tersebut. 

“Cantik banget nyonya Al,” tulis akun @emi***, mewakili pujian lain yang membanjiri kolom komentar.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/33/3159294/al_ghazali_dan_alyssa_daguise-WROJ_large.jpg
Alyssa Daguise Diisukan Hamil, Al Ghazali: Hoax tapi Kami Amini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/33/3152685/al_ghazali_dan_alyssa_daguise-rVAX_large.jpg
Intip Momen Mesra Al Ghazali, Alyssa Daguise: Ini untuk Suamiku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/33/3148688/alyssa_daguise-jTJC_large.jpg
Alyssa Daguise Tampil Seksi Pakai Bridal Robe Setelah Resmi Jadi Istri Al Ghazali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/33/3147824/al_ghazali_dan_alyssa_daguise-FzJN_large.jpg
Terungkap Alasan Adik Jadi Wali Nikah Alyssa Daguise
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/33/3147327/alyssa_daguise-6zQo_large.jpeg
Cantiknya Alyssa Daguise Pakai Gaun di Bridal Brunch Jelang Pernikahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/33/3147322/alyssa_daguise_dan_al_ghazali-WjHm_large.jpg
Jelang Pernikahan, Yuk Unboxing Souvenir Mewah Bridal Brunch Alyssa yang Dibagikan ke Sahabat
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement