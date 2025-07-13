Gara-Gara Outfit Ini, Alyssa Daguise Dikira Tidak Pakai Celana

JAKARTA - Alyssa Daguise kembali jadi sorotan publik karena unggahan terbarunya di Instagram yang sukses bikin netizen salah fokus. Lewat deretan foto yang dibagikan, Alyssa tampil menawan dalam outfit sporty bernuansa nude.

Ia memadukan bra top dan legging ketat serba senada, ditambah sentuhan tropikal lewat kacamata hitam dan bunga kamboja yang diselipkan di telinga. Foto-fotonya diambil di halaman sebuah vila mewah dengan latar belakang kolam renang dan bangunan putih minimalis, menambah nuansa santai dan estetik.

Namun bukan hanya gaya modisnya yang mencuri perhatian. Warna outfit yang sangat mendekati warna kulit membuat banyak warganet sempat mengira Alyssa tidak mengenakan celana.

Alyssa Daguise

Salah satu komentar yang cukup ramai datang dari akun @shi*** yang menulis, “maaf banget tadi kirain tidak pake celana”. Tak disangka, Alyssa langsung menanggapi komentar itu dengan santai, “yakali mbak ga pake celana”.

Respons jenaka Alyssa ini justru mengundang banyak reaksi positif. Banyak netizen memuji sikap santainya dalam menanggapi komentar yang bisa saja membuat selebriti lain tersinggung.

Komentar serupa juga datang dari akun lain seperti @lai*** yang menulis dengan huruf kapital, “Maaf yA, kirain gak pakai celana”, yang juga disambut dengan tawa pengguna lain.

Di sisi lain, tidak sedikit pula netizen yang memuji kecantikan dan aura Alyssa dalam unggahan tersebut.

“Cantik banget nyonya Al,” tulis akun @emi***, mewakili pujian lain yang membanjiri kolom komentar.