Audisi Indonesian Idol XIV Hadir di Malang, Arek-Arek Tunjukkan Bakatmu

MALANG - Rangkaian audisi Indonesian Idol XIV masih terus berlanjut dan kini giliran kota Malang jadi tuan rumah pencarian bakat musik paling bergengsi di Indonesia. Setelah menyapa Solo, Palembang, Banjarmasin, Semarang, dan Kupang, kini saatnya arek-arek Malang menunjukkan kualitas suara emas mereka.

Audisi Indonesian Idol XIV kota Malang akan digelar pada Sabtu (27/7/2025) di Universitas Muhammadiyah Malang, Kampus III (GKB 4 Lantai 9), Jalan Raya Tlogomas No 246, Babatan, Tegalgondo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.

Musim ke-14 ini siap digelar lebih besar, lebih seru, dan menjangkau lebih banyak talenta dari berbagai penjuru negeri. Buat kamu yang punya suara khas dan percaya diri tampil di atas panggung, inilah kesempatan langka untuk jadi idola Indonesia selanjutnya.

Indonesian Idol XIV

Keseruan audisi di Malang bakal makin lengkap dengan kehadiran dua alumni Indonesian Idol, Mesa Hira dan Kenriz, yang siap memberikan hiburan sekaligus berbagi motivasi serta tips langsung kepada para peserta.