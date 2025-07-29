Hot Gossip: Kata Ruben Onsu soal Sarwendah dan Giorgio, Nathalie Holscher Sepi Job

AKARTA - Hot Gossip Okezone pagi ini (29/7/2025) terdiri dari tiga berita paling populer: kata Ruben Onsu soal Sarwendah dan Giorgio, pesta ultah Rp1 miliar Ria Ricis, hingga Nathalie Holscher sepi job.

Pertama, Ruben Onsu akhirnya buka suara terkait kedekatan mantan istrinya, Sarwendah dengan pengusaha tampan Giorgio Antonio.

Ruben menegaskan, Sarwendah berhak melanjutkan hidupnya setelah bercerai darinya. “Urusan saya sama ibunya anak-anak sudah selesai. Dia berhak melanjutkan hidup dengan orang baru,” ujarnya.

Presenter 41 tahun itu juga tidak mempermasalahkan jika anak-anaknya dekat dengan pria yang menjadi pasangan baru Sarwendah. Dia hanya berharap, laki-laki itu memperlakukan anak-anaknya dengan baik.

Kedua, Ria Ricis gelar pesta ulang tahun mewah senilai Rp1 miliar untuk dirinya dan sang putri, Moana. Pesta bertema Nusantara itu diakui sang YouTuber sebagai impiannya sejak lama.

Karena itu, dia memutuskan untuk menabung demi mewujudkan pesta ulang tahun impiannya. “Jadi pesta ini menjadi ajang silaturahmi untuk keluarga, kerabat, dan sahabat,” ujarnya.

Ria Ricis Habiskan Dana Rp1 Miliar demi Wujudkan Pesta Ulang Tahun Impian. (Foto: Instagram/@riaricis1795)

Pesta tersebut juga dihadiri sederet nama besar, seperti Rossa, Faris Adam, Ustadz Solmed, dan sederet pesulap profesional Tanah Air.

