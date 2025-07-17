Pinkan Mambo Berharap Ahmad Dhani dan Maia Estianty Damai: Mereka Harus Bertemu

JAKARTA - Pinkan Mambo turut menyoroti konflik lama yang kembali memanas antara Ahmad Dhani dan Maia Estianty. Sebagai mantan personel Duo Ratu, dia ikut prihatin melihat dua sahabat dekatnya bertengkar lagi.

Pada 1999, Pinkan mengaku sering menjadi saksi mata atas sejumlah permasalahan yang dialami Dhani dan Maia.

Namun, dia enggan membeberkan secara rinci masalah yang terjadi diantara kedua sahabatnya itu.

"Ya misal pokoknya ada kasus apa, ya aku tahu karena ada di depan mata. Aku tahu," tegas Pinkan Mambo dinkawasan Tendean, Mampang, Jakarta Selatan.

Di sisi lain, Pinkan mengaku bahwa Dhani dan Maia termasuk pasangan artis yang sangat romantis.