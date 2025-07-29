Kronologi Ruben Onsu Jatuh di Kamar Mandi

JAKARTA – Ruben Onsu membagikan pengalaman mengejutkan soal kondisi kesehatannya. Presenter sekaligus pengusaha ini mengungkap dirinya sempat jatuh di kamar mandi saat sendirian di rumah hingga tak sadarkan diri dan akhirnya dilarikan ke rumah sakit.

Cerita tersebut disampaikan Ruben saat menjadi bintang tamu dalam tayangan YouTube Comic 8 Revolution. Kejadian bermula pada 30 Juni 2025, ketika Ruben merasa pusing setelah mandi di bathtub. Saat itu, rumah dalam keadaan kosong tanpa satu pun orang lain.

“Di rumah ada bathtub. Perasaan gue tuh udah nyampe itu kaki. Tapi gue pusing. Gue bangun juga, gue teriak. Tapi nggak ada orang sama sekali di rumah,” ungkap Ruben, dikutip dari kanal Comic 8 Revolution.

Kronologi Ruben Onsu Jatuh di Kamar Mandi (Foto: IG Ruben)

Dalam kondisi tak stabil, Ruben sempat menghubungi temannya, Wira, untuk meminta pertolongan dan diantar ke rumah sakit.