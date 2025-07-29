Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ruben Onsu Buru Akun TikTok yang Fitnah Putrinya

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 29 Juli 2025 |05:30 WIB
Ruben Onsu Buru Akun TikTok yang Fitnah Putrinya
Ruben Onsu Buru Akun TikTok yang Fitnah Putrinya. (Foto: Instagram/@ruben_onsu)
A
A
A

JAKARTA - Ruben Onsu kembali harus menghadapi netizen yang menyebarkan fitnah tentang keluarganya. Akun TikTok @vina.run menyebut, putri sulung sang presenter bukanlah anak kandungnya. 

Dalam 52 video yang diunggahnya sepanjang 2 hari terakhir, akun tersebut mengklaim, TPO yang kini berusia 10 tahun adalah anak biologis Sarwendah dengan mantan artis yang kini menjadi pendeta, Paulus Pinontoan Tirajoh. 

“Mereka (Paulus dan Sarwendah) menjalin hubungan cinlok sepanjang 2014-2015 dan menghasilkan anak,” kata akun tersebut dalam unggahannya. 

Perselingkuhan Sarwendah dengan Paulus, menurut akun TikTok @vina.run, menjadi alasan ibu tiga anak tersebut didepak dari girlband Cherrybelle. Klaim ini tentu tidak berdasar mengingat Sarwendah ‘dipensiunkan’ dari Cherrybelle, pada 2012. 

Klaim tersebut membuat Ruben Onsu marah besar dan berjanji akan memburu sosok di balik akun itu. “Ini akun TikTok @vina.run sudah kurang ajar!” katanya dikutip dari akun Instagram @ruben_onsu, pada Selasa (29/7/2025).

Ruben Onsu
Ruben Onsu Buru Akun TikTok yang Fitnah Putrinya. (Foto: Instagram/@ruben_onsu)

Ruben Onsu mengungkapkan, akun TikTok tersebut berani memajang foto-foto putrinya yang masih di bawah umur tanpa izin sambil menuliskan caption yang menggiring opini publik. 

“Sadis isi captionnya. Jadi akun biadab yang sok jago ini perlu dikasih pelajaran karena sudah membully anak kecil. Insya Allah, saya tidak akan berhenti sampai dapat dan melanjutkan ke pihak berwajib,” ujarnya.

 

