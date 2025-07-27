Maafkan Natalie Holscher, Erika Carlina: Secara Personal Gak Pernah Kenal Dia

JAKARTA - Nathalie Holscher menyampaikan permintaan maafnya kepada Erika Carlina setelah diduga membuat video parodi kehamilan sang aktris. Permohonan maaf itu disampaikan langsung oleh mantan istri komedian Sule tersebut melalui akun Instagramnya, @nathalieholscher, pada Jumat (25/7/2025).

"Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua pihak yang merasa terganggu atas unggahan tentang video konten yang sebagaimana sudah beredar di luar sana. Secara pribadi saya tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun dan saya memohon maaf pada Mbak R jika masalah ini sudah melebar kemana-mana," kata Nathalie Holscher.

"Tentunya masalah ini akan menjadi pembelajaran bagi saya ke depannya. Pembelajaran untuk lebih hati-hati lagi dalam memilih partner kerja dan berteman. Sekali lagi saya minta maaf," sambungnya.

Sebelum video tersebut diunggah, Erika lebih dulu menyampaikan ketersediaannya memaafkan perilaku sang DJ. Hal ini disampaikan Erika usai menjalani pemeriksaan perdana atas laporan kasus dugaan pengancaman di Polda Metro Jaya pada Kamis (24/7/2025) malam.

"Kalau video dari Nathalie secara personal aku enggak pernah kenal sama dia, aku enggak permah berteman sama dia, tidak pernah ada masalah juga," tutur Erika Carlina.