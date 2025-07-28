Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Series Wednesday 2, Bakal Tayang 6 Agustus 2025

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 28 Juli 2025 |10:05 WIB
Sinopsis Series <i>Wednesday 2</i>, Bakal Tayang 6 Agustus 2025
Sinopsis Series Wednesday 2, Tayang Agustus 2025. (Foto: Netflix)
A
A
A

JAKARTA - Series populer Wednesday kembali dengan musim kedua. Series ini akan dirilis Netflix dalam dua bagian, di mana Part 1 akan tayang pada 6 Agustus mendatang.

Musim pertama Wednesday memperoleh sukses besar saat dirilis pada November 2022. Serial ini mendulang 1,2 miliar jam tayang pada hari pertama penayangannya. Tak butuh waktu lama, series ini menjadi viral.

Wednesday 2
Sinopsis Series Wednesday 2, Tayang Agustus 2025. (Foto: Netflix)

Series Wednesday berkisah tentang seorang gadis bernama Wednesday Addams. Karena kerap membuat onar, dia dimasukkan orangtuanya ke Nevermore, sekolah asrama tempat ibunya, Morticcia Addams bersekolah dulu.

Wednesday yang memiliki kemampuan supranatural itu pun memiliki misi untuk mengungkap kejadian misterius yang terjadi di sekolahnya tersebut.

Setelah sukses dengan musim pertamanya, seris Wednesday 2 mulai digarap pada 2023. Jenna Ortega si pemeran Wednesday memastikan bahwa musik kedua ini akan jauh lebih mengerikan dengan nuansa horor lebih kental.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
