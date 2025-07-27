Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Keseruan Event OTAKU WAVE di Booth MNC Games & Animation: Surga Para Cosplay & Gamers!

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Minggu, 27 Juli 2025 |22:04 WIB
Keseruan Event OTAKU WAVE di Booth MNC Games & Animation: Surga Para Cosplay & Gamers!
MNC Animation di Booth Otaku Wave
A
A
A

Event Otaku Wave yang digelar baru-baru ini menjadi ajang berkumpulnya para pencinta anime, manga, dan pop culture Jepang. Salah satu booth yang paling mencuri perhatian adalah milik MNC Games & Animation, yang kali ini tampil lebih meriah dengan menghadirkan Klaklik sebagai bagian dari kolaborasi spesial.

Festival ini menjadi ruang lintas budaya yang tidak hanya merayakan J-pop, anime, dan cosplay, tetapi juga memberi tempat bagi seni pertunjukan tradisional, makanan jalanan khas Jepang, hingga edukasi seputar studi, karir dan budaya negeri sakura. Penyelenggara, Anikuma, menggandeng berbagai komunitas dan pelaku kreatif untuk mewujudkan suasana yang autentik namun tetap terbuka dan inklusif. Ujar Dimas - Ketua Pelaksana Otaku Wave.

Di panggung utama Otaku Stage, pengunjung akan disuguhkan deretan penampil dari berbagai genre, mulai dari grup idola, band cover J-pop, hingga unit cosplay performer dan DJ musik anime. Beberapa nama yang akan tampil antara lain Shojo Complex, Twenty Nine teens, KOHI SEKAI, Tomoshibi, NEKODACHI, Re:Lize, LIMOCAT, Tsukuridanosu, ODOJOGET, dan tentunya Anikuma sendiri sebagai tuan rumah acara. Yang menarik, nama eksentrik Yagaichi juga hadir di Otaku Wave, namun bukan sebagai penampil, melainkan sebagai juri utama dalam Coswalk Competition. 

MNC Games & Animation menghadirkan Games+ Arcade, sebuah aplikasi hiburan digital terbaru yang menghadirkan berbagai permainan arcade seru dengan konsep game center digital. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan pengalaman bermain game yang lebih imersif, menyenangkan dan memuaskan serta dapat dinikmati oleh pemain dari segala usia. 

"Aplikasi Games+ Arcade mengusung konsep game center digital dengan mengintegrasikan gameplay yang mudah, cepat dan didukung dengan visual yang menawan. Pengguna dapat menikmati berbagai game arcade klasik dan mendapatkan berbagai macam hadiah menarik. Games+ Arcade menghadirkan lebih dari 40 games, mulai dari game casual, puzzle, action dan lain-lain. Setelah memainkan games, pengguna akan mendapatkan tiket untuk dikumpulkan sebanyak-banyaknya yang nantinya akan ditukarkan dengan berbagai voucher-voucher hadiah" ungkap Nielson Tanaya, Event Management Department Head, MNC Games (PT. ESPORT STAR INDONESIA).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/598/3179406//icc_2025-V0R9_large.JPG
Indonesia Comic Con x Anime Con 2025, MNC Animation & Games Hadirkan Aktivitas Seru dan Gratis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/598/3171159//titus_the_detective-bKMZ_large.JPG
Titus Animasi Episode - PINK DIAMOND, Minggu Jam 07.30 Pagi di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/598/3169237//imkids_2025-yFJi_large.jpg
KIKO Hadir di IMKIDS 2025, Nikmati Aktivitas Seru Gratis di Booth MNC Animation & Games
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/337/3168093//mahasiswa-8saK_large.jpg
Rektor UI: Agus-Bintang Sah Jadi Ketua dan Wakil Ketua BEM UI 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/598/3161648//bima_di_igw-uGZI_large.JPG
Keseruan Indonesia Game Week: Karakter Bima S Ramaikan Booth MNC Games & Animation
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/598/3161471//kiko-QsU0_large.JPG
KIKO Episode GO GO LUCKY, Minggu 10 Agustus 2025 Jam 08.00 Pagi di RCTI
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement