Keseruan Event OTAKU WAVE di Booth MNC Games & Animation: Surga Para Cosplay & Gamers!

Event Otaku Wave yang digelar baru-baru ini menjadi ajang berkumpulnya para pencinta anime, manga, dan pop culture Jepang. Salah satu booth yang paling mencuri perhatian adalah milik MNC Games & Animation, yang kali ini tampil lebih meriah dengan menghadirkan Klaklik sebagai bagian dari kolaborasi spesial.

Festival ini menjadi ruang lintas budaya yang tidak hanya merayakan J-pop, anime, dan cosplay, tetapi juga memberi tempat bagi seni pertunjukan tradisional, makanan jalanan khas Jepang, hingga edukasi seputar studi, karir dan budaya negeri sakura. Penyelenggara, Anikuma, menggandeng berbagai komunitas dan pelaku kreatif untuk mewujudkan suasana yang autentik namun tetap terbuka dan inklusif. Ujar Dimas - Ketua Pelaksana Otaku Wave.

Di panggung utama Otaku Stage, pengunjung akan disuguhkan deretan penampil dari berbagai genre, mulai dari grup idola, band cover J-pop, hingga unit cosplay performer dan DJ musik anime. Beberapa nama yang akan tampil antara lain Shojo Complex, Twenty Nine teens, KOHI SEKAI, Tomoshibi, NEKODACHI, Re:Lize, LIMOCAT, Tsukuridanosu, ODOJOGET, dan tentunya Anikuma sendiri sebagai tuan rumah acara. Yang menarik, nama eksentrik Yagaichi juga hadir di Otaku Wave, namun bukan sebagai penampil, melainkan sebagai juri utama dalam Coswalk Competition.

MNC Games & Animation menghadirkan Games+ Arcade, sebuah aplikasi hiburan digital terbaru yang menghadirkan berbagai permainan arcade seru dengan konsep game center digital. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan pengalaman bermain game yang lebih imersif, menyenangkan dan memuaskan serta dapat dinikmati oleh pemain dari segala usia.

"Aplikasi Games+ Arcade mengusung konsep game center digital dengan mengintegrasikan gameplay yang mudah, cepat dan didukung dengan visual yang menawan. Pengguna dapat menikmati berbagai game arcade klasik dan mendapatkan berbagai macam hadiah menarik. Games+ Arcade menghadirkan lebih dari 40 games, mulai dari game casual, puzzle, action dan lain-lain. Setelah memainkan games, pengguna akan mendapatkan tiket untuk dikumpulkan sebanyak-banyaknya yang nantinya akan ditukarkan dengan berbagai voucher-voucher hadiah" ungkap Nielson Tanaya, Event Management Department Head, MNC Games (PT. ESPORT STAR INDONESIA).