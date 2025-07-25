GAMES+ Arcade Hadir di Event Otaku Wave (Pesta Budaya Jepang) di Universitas Indonesia

Gamesplus Arcade akan hadir di Event Otaku Wave 2025: Pesta Budaya Jepang yang Satukan Tradisi, Pop Kultur, Karir dan Edukasi, pada hari Minggu 27 Juli 2025 di Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia mulai pukul 10.00 WIB - 18.00 WIB.

Gelombang budaya Jepang akan kembali menyapu kampus Universitas Indonesia melalui perhelatan Otaku Wave 2025, sebuah festival yang menghadirkan pertemuan antara dua sisi Jepang: tradisional dan modern. Bertempat di Pusat Studi Jepang UI, acara ini akan berlangsung pada Minggu, 27 Juli, dan mengusung tema “Versatility Meets Authenticity”—sebuah gagasan yang lahir dari keinginan ANIKUMA dan Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia untuk menyatukan warisan budaya klasik Jepang dengan ekspresi kreatif subkultur otaku masa kini, serta pengembangan karakter dengan edukasi dan karir.

Festival ini akan menjadi ruang lintas budaya yang tidak hanya merayakan J-pop, anime, dan cosplay, tetapi juga memberi tempat bagi seni pertunjukan tradisional, makanan jalanan khas Jepang, hingga edukasi seputar studi, karir dan budaya negeri sakura. Penyelenggara, Anikuma, menggandeng berbagai komunitas dan pelaku kreatif untuk mewujudkan suasana yang autentik namun tetap terbuka dan inklusif. Ujar Dimas - Ketua Pelaksana Otaku Wave.

Di panggung utama Otaku Stage, pengunjung akan disuguhkan deretan penampil dari berbagai genre, mulai dari grup idola, band cover J-pop, hingga unit cosplay performer dan DJ musik anime. Beberapa nama yang akan tampil antara lain Shojo Complex, Twenty Nine teens, KOHI SEKAI, Tomoshibi, NEKODACHI, Re:Lize, LIMOCAT, Tsukuridanosu, ODOJOGET, dan tentunya Anikuma sendiri sebagai tuan rumah acara. Yang menarik, nama eksentrik Yagaichi juga hadir di Otaku Wave, namun bukan sebagai penampil, melainkan sebagai juri utama dalam Coswalk Competition.

Kali ini MNC Games & Animation akan menghadirkan Games+ Arcade, sebuah aplikasi hiburan digital terbaru yang menghadirkan berbagai permainan arcade seru dengan konsep game center digital. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan pengalaman bermain game yang lebih imersif, menyenangkan dan memuaskan serta dapat dinikmati oleh pemain dari segala usia.